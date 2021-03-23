Белорусские водители электрокаров теперь могут получать оперативную консультацию об эксплуатации зарядной инфраструктуры, оплате заряда, а также о работе приложения Malanka. В Telegram заработал специальный чат-бот для электромобилистов Malanka.

Чтобы воспользоваться чат-ботом необходимо выбрать категорию вопросов, после этого бот переведет собеседника на нужный раздел и предоставит ответ.

“Каждый день нашей службе поддержки приходится отвечать на ряд однотипных вопросов, которые возникают у пользователей, которых с каждым днем становится все больше. Только в этом месяце к нашему приложению присоединилось более 250 электромобилистов. Как правило, эти вопросы касаются того, как зарядить электрокар, как привязать карту к мобильному приложению, что делать, если заряд не идет. Для того, чтобы наши клиенты имели возможность получать оперативные ответы на свои вопросы, нами и был создан этот чат-бот. В чате все вопросы разделены по категориям, так что даже у новых пользователей не будет возникать трудностей с поиском ответа на вопросы”, - уточнили в Malanka.

Если пользователь не нашел ответа в автоматической системе, можно сформировать свой вопрос, обратившись в круглосуточную службу поддержки, по номерам телефона: +375(33,29,25) 6-431-431 или по электронной почте