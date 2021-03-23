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ЭКОНОМИКА РБ


EPAM УХОДИТ ИЗ МИНСКОГО БИЗНЕС-ЦЕНТРА «КРАСАВIК»


15:48 23.03.2021

Компания EPAM отказалась от бизнес-центра «Красавiк», который полностью арендовала с 2016 года. Об этом dev.by рассказал представитель группы компании «Твоя столица» (соинвестор проекта по строительству бизнес-центра).

«У компании EPAM изменились планы, поэтому она решила отказаться от данного объекта в силу многих причин. Оговорены сроки, в течение которого компания освободит бизнес-центр. В ближайшее время мы приступим к активной фазе поиска новых арендаторов», - рассказал представитель «Твоей столицы».

EPAM воздержалась от пояснений ухода из бизнес-центра.

Бизнес-центр «Красавік» ввели в эксплуатацию в 2016 году. Стоимость объекта — около 15 миллионов фунтов стерлингов. На 80% его проинвестировала английская компания Ergo Fin Ltd. Соинвесторами стали белорусские ЗАО «Внешпромагроинвест» и группа компаний «Твоя столица».

Общая площадь «Красавiка» — около 20 тысяч квадратных метров, офисная площадь — почти 16 тысяч квадратных метров.

EPAM полностью арендовал бизнес-центр, но сейчас, по всей видимости, оптимизирует свои расходы на аренду. Ранее компания заявляла, что более 90% сотрудников белорусского подразделения работают в удаленном режиме. Кроме того, за 2020 год штат технических специалистов компании прирос в три раза меньше, чем в 2019 году. Одна из возможных причин — релокейт (в том числе из-за политической ситуации в стране). Также в прошлом году EPAM стал собственником бизнес-центра «Клевер Парк», который строила израильская Fishman Group.

У EPAM не менее десяти офисов в Минске. Последние годы компания была крупнейшим арендатором бизнес-центров.
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