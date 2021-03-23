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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1046 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


15:32 23.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 марта 2021 года выросло до 312,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 312 тыс. 474 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 303 тыс. 030 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 862 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1046 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 267 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 234 тыс. 666 тестов.
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