Комитет «Гомельоблимущество» организовывает уже пятые электронные торги в текущем году, которые пройдут 30 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госаомитете по имуществу, на продажу будут выставлены 12 объектов недвижимости в Ельском районе. Начальная цена каждого лота – 1 базовая величина.

Среди предлагаемых объектов: здания бывших школ, детских садов, административных зданий, клубов и бань, которые в дальнейшем можно использовать для размещения административно-бытовых, производственных и торговых объектов.

Для участия в электронных торгах необходимо предварительно пройти аккредитацию на электронной торговой площадке «БУТБ – Имущество».

Подробнее с порядком аккредитации можно ознакомиться здесь.