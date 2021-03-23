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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ЗА БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ
15:13 23.03.2021
Комитет «Гомельоблимущество» организовывает уже пятые электронные торги в текущем году, которые пройдут 30 марта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госаомитете по имуществу, на продажу будут выставлены 12 объектов недвижимости в Ельском районе. Начальная цена каждого лота – 1 базовая величина.
Среди предлагаемых объектов: здания бывших школ, детских садов, административных зданий, клубов и бань, которые в дальнейшем можно использовать для размещения административно-бытовых, производственных и торговых объектов.
Для участия в электронных торгах необходимо предварительно пройти аккредитацию на электронной торговой площадке «БУТБ – Имущество».
Подробнее с порядком аккредитации можно ознакомиться здесь.
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