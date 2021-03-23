В Гродненской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 827 млн рублей, или 95,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 86% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 710,8 млн рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 471,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-февраля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 33,2 млн рублей, или 81,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.