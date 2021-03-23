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ЭКОНОМИКА РБ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА ОБСУДЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
14:02 23.03.2021
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции» состоится 24 марта в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее проведение инициировано с целью анализа результатов исследований в области таможенного дела, установления и поддержания контактов между представителями высших учебных заведений, таможенных органов и других организаций.
Свои доклады представят более 30 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. К участию приглашены также сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси, специалисты в области международных отношений, экономической безопасности, таможенного регулирования, интеллектуальной собственности, логистических услуг.
Научные работы рассмотрят на тематических секциях «Актуальные проблемы таможенного регулирования» и «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и защиты».
По итогам работы планируется издание электронного сборника научных трудов по материалам конференции и его размещение в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.RU).
Организатором научного мероприятия выступает кафедра таможенного дела факультета международных отношений БГУ. Конференция приурочена к 30-летию образования таможенной службы Беларуси и пройдет в заочном формате.
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