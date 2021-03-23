Ремонт подземных переходов в столице планируют завершить к 1 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, вопрос ремонта подземных переходов обсуждался на оперативном совещании в Минском горисполкоме 22 марта.

В настоящее время в столице продолжаются работы по текущему ремонту подземных переходов. Убрать остатки песка с улиц, привести в порядок навесы на остановках общественного транспорта, подготовить весенним дождям ливневую канализацию предстоит в срок до середины апреля.

Что касается ремонта столичных дорог, то как подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, отчасти те объемы критической ямочности, которые наблюдаются этой весной на улицах столицы, вызваны недостаточным вниманием к профилактическим мероприятиям в минувшие годы.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо больше внимания уделять профилактике и своевременному уходу за дорожным полотном. Также с учетом потепления дорожникам поручено до конца недели максимально устранить критические дефекты на дорогах города.