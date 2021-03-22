Лукашенко отверг приватизацию Минского производственного кожевенного объединения в Гатово.

"Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья - это стратегическая отрасль нашей страны", - заявил Лукашеко, посещая сегодня завод в Гатово.

Он отметил, что и уделять этому направлению в экономике надо соответствующее внимание.

"Мы не можем, какой бы ни был хороший человек, в одни руки отдавать все сырье. Вы же понимаете, к чему это может привести", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Тем более, по его словам, условия были не самые лучшие для предприятия и государства.

Ранее с предложением о приватизации завода в Гатово выступило правительство, которое считает, что только так можно было решить проблемы на предприятии. Планировалось, что производство отойдет "Белвесту".

Лукашенко потребовал оказать поддержку заводу в Гатово: выделить около 8-9 млн рублей на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье, а также $2,5 млн на строительство очистных сооружений.

Кроме того, из предприятий-потребителей кожи в правительстве будет сформирована рабочая группа. Эти предприятия должны сориентировать завод в Гатово на выпуск продукции, в которой они нуждаются, чтобы в итоге перейти на потребление отечественного сырья.

"В правительство на этой неделе пригласите всех потребителей, создайте "корпорацию". Их задача - заставить руководителя этого предприятия (кожевенного завода в Гатово - прим.) делать то, что им нужно. Но при этом они в течение года должны прийти к тому, чтобы потреблять только белорусское сырье", - потребовал Лукашенко.

Он также напомнил о требованиях к искоренению посредничества и своих жестких подходах к этой проблеме.