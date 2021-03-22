В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 3,2 млн тонн грузов, или 104,5% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 428,8 млн тонно-километров, или 94,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 17,6 млн человек, или 81,4% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 118,7 млн пассажиро-километров, или 68% к уровню января-февраля 2020 г.