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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 4,5%
12:33 23.03.2021
В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 3,2 млн тонн грузов, или 104,5% к январю-февралю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 428,8 млн тонно-километров, или 94,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 17,6 млн человек, или 81,4% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 118,7 млн пассажиро-километров, или 68% к уровню января-февраля 2020 г.
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