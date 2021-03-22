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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ЗАВЕРШЕНА СБОРКА РЕАКТОРА ДЛЯ ЭТАПА ХГО


12:25 23.03.2021

Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС для обеспечения проведения этапа холодно-горячей обкатки (ХГО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС), установку блока защитных труб и верхнего блока— крышки реактора.

В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура РУ энергоблока химически обессоленной водой и, после получения соответствующих разрешений, начнут основные испытания, предшествующие горячей обкатке РУ второго энергоблока Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения III+. Энергоблок №1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, построенным по российским технологиям за рубежом.
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