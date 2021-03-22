Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

«Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса», - говорится в сообщении БЖД.

В нем напоминается, что это предусмотрено указом от 29.04.2011 № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» (в редакции от 6 июля 2020 года).

Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Документ также необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.

В БЖД обращают внимание, что льгота не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания. С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.