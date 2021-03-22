|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕНСИОНЕРАМ С 1 МАЯ ПРЕДОСТАВЯТ СКИДКУ НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА
12:21 23.03.2021
Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.
«Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса», - говорится в сообщении БЖД.
В нем напоминается, что это предусмотрено указом от 29.04.2011 № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» (в редакции от 6 июля 2020 года).
Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Документ также необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса.
В БЖД обращают внимание, что льгота не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.
Льготные проездные документы пенсионеры по возрасту могут оформить в билетных кассах, а также на сайте pass.rw.by, с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и через терминалы самообслуживания. С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует использовать дистанционные каналы продаж.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2021
Курсы в банках
на 23.03.2021
Конвертация в банках
на 23.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте