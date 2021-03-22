ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СОСТАВИЛ 3,5%

11:37 23.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 2181,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,5% больше к уровню января-февраля 2020 г.