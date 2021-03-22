ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБЛАЧНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ BECLOUD СТАЛА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКОЙ ОТКРЫТИЯ GMW-2021


11:16 23.03.2021

В Беларуси стартовала Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, в этом году она проходит с 22 по 28 марта в онлайн-формате.

Технической площадкой для открытия мероприятия стал сервис beCloud «Облачная видеоконференцсвязь IVA MCU».

«Облачная видеоконференцсвязь IVA MCU» – это сервис для удаленной работы, который дает возможность организовать многопользовательские конференции, видеоуроки и трансляции. Кроме самого сеанса online-связи, сервис обеспечивает совместную работу с электронными документами, обмен файлами, планирование мероприятий, общение в мессенджере, чаты в конференциях.

Неделя финансовой грамотности детей и молодежи представляет собой глобальную международную информационную кампанию, в которой приняло участие уже более 170 стран мира. Беларусь присоединилась к этой глобальной образовательной инициативе в 2013 году.

В 2021 году мероприятие проводится под слоганом «Береги себя, береги свои деньги».

По традиции старт белорусской Неделе финансовой грамотности был дан символическим ударом биржевого колокола на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2021
валюта курс
EUR 3.0955
USD 2.6034
RUB 3.4912
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0955 -0.0023
USD 2.6034 +0.0063
RUB 3.4912 -0.0154
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1100 3.1160
USD 2.6120 2.6150
RUB 3.4620 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1930
EUR/RUB 89.6500 90.2000
USD/RUB 75.3000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте