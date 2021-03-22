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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЛАЧНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ BECLOUD СТАЛА ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКОЙ ОТКРЫТИЯ GMW-2021
11:16 23.03.2021
В Беларуси стартовала Неделя финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании beCloud, в этом году она проходит с 22 по 28 марта в онлайн-формате.
Технической площадкой для открытия мероприятия стал сервис beCloud «Облачная видеоконференцсвязь IVA MCU».
«Облачная видеоконференцсвязь IVA MCU» – это сервис для удаленной работы, который дает возможность организовать многопользовательские конференции, видеоуроки и трансляции. Кроме самого сеанса online-связи, сервис обеспечивает совместную работу с электронными документами, обмен файлами, планирование мероприятий, общение в мессенджере, чаты в конференциях.
Неделя финансовой грамотности детей и молодежи представляет собой глобальную международную информационную кампанию, в которой приняло участие уже более 170 стран мира. Беларусь присоединилась к этой глобальной образовательной инициативе в 2013 году.
В 2021 году мероприятие проводится под слоганом «Береги себя, береги свои деньги».
По традиции старт белорусской Неделе финансовой грамотности был дан символическим ударом биржевого колокола на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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