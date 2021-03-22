В январе-феврале 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 2381,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 63,4%, в обрабатывающей промышленности – 99,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 229,4% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 109,3%.