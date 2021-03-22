В Беларуси утвержден национальный эталон единицы плотности жидкости (НЭ РБ 61-21).

Эталон разработан специалистами Белорусского государственного института метрологии и стал 65-м в национальной эталонной базе страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, национальный эталон единицы плотности жидкости позволит обеспечить поверку и калибровку эталонных ареометров различного назначения, высокоточных плотномеров, спиртомеров, сахаромеров и других средств измерений, то есть обеспечить единство измерений в данной области.

Эталон будет востребован предприятиями нефтегазового комплекса, химической промышленности, пищевой промышленности, медицины, мониторинга и охраны окружающей среды и т. д.

На сегодня в Беларуси действует 65 национальных эталонов.

Контроль плотности жидкостей является не только количественной, но и качественной характеристикой состава сырья и конечной продукции и широко применяется во многих отраслях промышленности. Измерение плотности – один из основных показателей при регулировании таких технологических процессов, как вскрытие рудных минералов растворами кислот, производство фосфорных удобрений, серной, соляной и азотной кислот, аммиака, этилового спирта и др. Именно плотность позволяет судить о соотношении различных классов углеводородов в исходном сырье.

При воспроизведении и передаче единицы плотности жидкости реализуется принцип, основанный на методе гидростатического взвешивания. Эталон представляет собой комплекс средств измерений и вспомогательного оборудования, в состав которого входят кремниевая сфера, масс-компаратор для гидростатического взвешивания, жидкостной термостат с дополнительным охладителем, технологическая камера, высокоточные измерители температуры и др.