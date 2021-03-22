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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ
10:25 23.03.2021
В Беларуси утвержден национальный эталон единицы плотности жидкости (НЭ РБ 61-21).
Эталон разработан специалистами Белорусского государственного института метрологии и стал 65-м в национальной эталонной базе страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, национальный эталон единицы плотности жидкости позволит обеспечить поверку и калибровку эталонных ареометров различного назначения, высокоточных плотномеров, спиртомеров, сахаромеров и других средств измерений, то есть обеспечить единство измерений в данной области.
Эталон будет востребован предприятиями нефтегазового комплекса, химической промышленности, пищевой промышленности, медицины, мониторинга и охраны окружающей среды и т. д.
На сегодня в Беларуси действует 65 национальных эталонов.
Контроль плотности жидкостей является не только количественной, но и качественной характеристикой состава сырья и конечной продукции и широко применяется во многих отраслях промышленности. Измерение плотности – один из основных показателей при регулировании таких технологических процессов, как вскрытие рудных минералов растворами кислот, производство фосфорных удобрений, серной, соляной и азотной кислот, аммиака, этилового спирта и др. Именно плотность позволяет судить о соотношении различных классов углеводородов в исходном сырье.
При воспроизведении и передаче единицы плотности жидкости реализуется принцип, основанный на методе гидростатического взвешивания. Эталон представляет собой комплекс средств измерений и вспомогательного оборудования, в состав которого входят кремниевая сфера, масс-компаратор для гидростатического взвешивания, жидкостной термостат с дополнительным охладителем, технологическая камера, высокоточные измерители температуры и др.
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