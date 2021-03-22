В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 363,2 млн. рублей или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 51,6 тыс. тонн, молока – 219,9 тыс. тонн, яиц получено 62 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходиться 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и более 91% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 689,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223 тыс. голов. Численность свиней составила 614,5 тыс. голов.