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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 1,8%


10:11 23.03.2021

В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 363,2 млн. рублей или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 51,6 тыс. тонн, молока – 219,9 тыс. тонн, яиц получено 62 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходиться 96,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,9% молока и более 91% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 689,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223 тыс. голов. Численность свиней составила 614,5 тыс. голов.
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