На базе Центра трансфера технологий в области энергетики, энергоэффективности и экологии филиала «ЭкоТехноПарк – Волма» УО «Республиканский институт профессионального образования» состоялся семинар «Современные технологии в строительной отрасли».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в ходе семинара были рассмотрены результаты деятельности отраслевой лаборатории «Современные строительные технологии». Участники ознакомились с основными направлениями развития современных технологий в сфере строительства и промышленности стройматериалов, среди которых BIM-технологии, лазерное наземное сканирование, применение бессварных конструкций, энергоэффективное строительство, технологии «Умный дом», «Умный район» и «Умный город».

В рамках дискуссионной площадки семинара обсуждались вопросы, касающиеся перспективы создания BIM-центра Министерства архитектуры и строительства, организации подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли, реализации научных, научно-технических и других проектов, направленных на развитие современных технологий стройотрасли и внедрения их в реальный сектор экономики.