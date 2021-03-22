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ЭКОНОМИКА РБ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ «ЭКОТЕХНОПАРК – ВОЛМА»
09:35 23.03.2021
На базе Центра трансфера технологий в области энергетики, энергоэффективности и экологии филиала «ЭкоТехноПарк – Волма» УО «Республиканский институт профессионального образования» состоялся семинар «Современные технологии в строительной отрасли».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в ходе семинара были рассмотрены результаты деятельности отраслевой лаборатории «Современные строительные технологии». Участники ознакомились с основными направлениями развития современных технологий в сфере строительства и промышленности стройматериалов, среди которых BIM-технологии, лазерное наземное сканирование, применение бессварных конструкций, энергоэффективное строительство, технологии «Умный дом», «Умный район» и «Умный город».
В рамках дискуссионной площадки семинара обсуждались вопросы, касающиеся перспективы создания BIM-центра Министерства архитектуры и строительства, организации подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли, реализации научных, научно-технических и других проектов, направленных на развитие современных технологий стройотрасли и внедрения их в реальный сектор экономики.
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