За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,2%, рентабельность продаж – 8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 3,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 18,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 4,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 11,8% от общего объема кредиторской задолженности.