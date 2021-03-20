В январе-феврале 2021 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 2,2 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 135,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 28,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 20,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 22,2 тыс. квадратных метров.