В Гомельской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г составил 967,3 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 872,4 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 1207,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,5% к уровню января-февраля 2020 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 41,6 млн рублей, или 86,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.