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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 2,6%, ОПТОВЫЙ – НА 11,5%
17:49 22.03.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г составил 967,3 млн рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 г. составил 872,4 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 1207,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,5% к уровню января-февраля 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 41,6 млн рублей, или 86,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
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