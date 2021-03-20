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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ПРЕВЫШАЕТ УРОВЕНЬ «ВТОРИЧКИ» НА 79 $/М2


17:30 22.03.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 15 по 22 марта 2021 года, снизился на 1,3% и составил 1239 $/м2.

Как сообщает Realt.by, текущее значение индекса на 6% ниже, чем месяц назад.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю увеличилась на 0,2% и составляет на данный момент 1318 $/м2.

Таким образом, уровень цен на первичном рынке превышает уровень «вторички» на 79 $/м2.

Цены на квартиры в столице продолжают снижаться с конца 2020 года.

Предложение квартир в Минске продолжает расти: за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов увеличилось еще на 6%, превысив отметку в 15 тысяч. В наибольшей степени увеличилось количество 1- и 2-комнатных квартир — на 9% и 7% соответственно.

Среди районов города сильнее всего выросло предложение квартир в Центральном (+11% за неделю), Октябрьском (+10%) и Московском (+7%) районах. В Ленинском и Заводском, напротив, предложение за последние 7 дней уменьшилось — на 10% и 4% соответственно.

Средние цены за неделю снизились по всем типам квартир, но наиболее ощутимо у 4-комнатных квартир — сразу на 3,4%.
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