В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 11,4 млн тонн грузов, или 91,3% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 4,1 млрд тонно-километров, или 79,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 35,6 млн человек, или 85,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 243,5 млн пассажиро-километров, или 80,5% к уровню января-февраля 2020 г.