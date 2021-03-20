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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 8,7%
17:19 22.03.2021
В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 11,4 млн тонн грузов, или 91,3% к январю-февралю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 4,1 млрд тонно-километров, или 79,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 35,6 млн человек, или 85,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 243,5 млн пассажиро-километров, или 80,5% к уровню января-февраля 2020 г.
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