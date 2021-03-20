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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОЗДАНА ВОЕННАЯ КАФЕДРА
17:16 22.03.2021
В Брестском государственном техническом университете (БрГТУ) 1 марта 2021 года создана военная кафедра.
Как сообщает сайт БрГТУ, на кафедре будет осуществляться подготовка по следующим военно-учетным специальностям:
боевое применение минометных подразделений, воинских частей и соединений» (ежегодный набор 35 человек);
боевое применение подразделений, воинских частей и соединений вооруженных ракетных систем залпового огня» (ежегодный набор 35 человек);
боевое применение мотострелковых подразделений воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты» (ежегодный набор 130 человек).
С 22 марта 2021 года начинается выдача направлений студентам БрГТУ для прохождения медицинского освидетельствования.
Отбор на обучение по программам военной подготовки осуществляется на конкурсной основе.
После завершения обучения в университете выпускник получает военную специальность наряду с выбранной гражданской, а также воинское звание.
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