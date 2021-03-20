ЭКОНОМИКА РБ

В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОЗДАНА ВОЕННАЯ КАФЕДРА

17:16 22.03.2021 В Брестском государственном техническом университете (БрГТУ) 1 марта 2021 года создана военная кафедра. Как сообщает сайт БрГТУ, на кафедре будет осуществляться подготовка по следующим военно-учетным специальностям: боевое применение минометных подразделений, воинских частей и соединений» (ежегодный набор 35 человек); боевое применение подразделений, воинских частей и соединений вооруженных ракетных систем залпового огня» (ежегодный набор 35 человек); боевое применение мотострелковых подразделений воинских частей и соединений на боевых машинах пехоты» (ежегодный набор 130 человек). С 22 марта 2021 года начинается выдача направлений студентам БрГТУ для прохождения медицинского освидетельствования. Отбор на обучение по программам военной подготовки осуществляется на конкурсной основе. После завершения обучения в университете выпускник получает военную специальность наряду с выбранной гражданской, а также воинское звание.