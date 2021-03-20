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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 13%
16:55 22.03.2021
В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 4,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 113% к уровню января-февраля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,3%, в обрабатывающей промышленности – 115,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 114,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.
Индекс промышленного производства в феврале 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 114,4%, с январем 2021 г. – 99%.
В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – февраль 2021 г. превысил уровень января – февраля 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 72,5%); кокса и продуктов нефтепереработки (на 59%); химических продуктов (на 12,3%).
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