В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 4,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 113% к уровню января-февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 99,3%, в обрабатывающей промышленности – 115,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 114,7% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,3%.

Индекс промышленного производства в феврале 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 114,4%, с январем 2021 г. – 99%.

В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – февраль 2021 г. превысил уровень января – февраля 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 72,5%); кокса и продуктов нефтепереработки (на 59%); химических продуктов (на 12,3%).