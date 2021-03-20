ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО КОМИТЕТА «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» 31 МАРТА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ОТЧУЖДЕНИЯ ГОСИМУЩЕСТВА

16:51 22.03.2021 31 марта 2021 г. состоится «прямая телефонная линия» c председателем комитета «Минскоблимущество» Антониной Поляковой по вопросам отчуждения государственного имущества. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, задать вопросы можно будет с 10.00 до 13.00 по номеру телефона 8 (017) 500-45-09.