ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС НА 1,6%

16:34 22.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 2580 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,6% больше к уровню января-февраля 2020 г.