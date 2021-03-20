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ЭКОНОМИКА РБ
МАРШРУТ ПОЕЗДОВ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ МИНСК-СМОЛЕВИЧИ С 28 МАРТА ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО СТАНЦИИ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
16:23 22.03.2021
С 28 марта 2021 года маршрут поездов городских линий Минск-Смолевичи продлевается до станции Красное Знамя с остановкой на остановочном пункте Заречное, который расположен в черте города-спутника.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД. продажа билетов начнется с 00:00 часов 28 марта.
Для удобства и безопасности пассажиров поездов городских линий, а также создания условий для пересадки в городской общественный транспорт в 2023 году будет выполнена реконструкция остановочного пункта Заречное с привлечением бюджетных источников финансирования.
Продление маршрута следования позволит обеспечить полный охват Смолевичей железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении.
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