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ЭКОНОМИКА РБ


У БЕЛОРУССКИХ ТУРФИРМ СТОЙКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ИХ «КИНУЛИ» - ГЛАВА РСПП АЛЕКСАНДР ШВЕЦ


15:59 22.03.2021

В офисе Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта прошел круглый стол, участие в котором приняли представители депутатского корпуса, туристических компаний и общественных союзов в сфере туризма.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций (РСТО), тема обсуждения – закон «О туризме», который в данный момент находится в Палате представителей Национального собрания. Первоначально законопроект был подготовлен еще в 2018 году, затем несколько раз он перерабатывался и обсуждался. В Палату представителей проект поступил осенью 2020 года, но был снят с повестки осенней сессии и первое чтение не прошел. Для принятия документа нужно, чтобы он прошел два чтения и за него проголосовали большинство из 110 членов парламента.

Как отметил модератор круглого стола, глава РСПП Александр Швец, по мнению бизнес-сообщества, существует ряд проблем, которые не позволяют говорить о готовности документа к принятию.

«Во-первых, сама процедура согласования Закона вызывает большие вопросы. Текст документа менялся три раза, последний вариант, который сейчас находится в парламенте, является абсолютно новым проектом, который туристическая общественность не видела и не обсуждала. Во-вторых, кардинальные нововведения, речь идет, прежде всего, о финансовых гарантиях туроператоров, выглядят сырыми и последствия их не изучены. Можно ли в таких условиях принимать документ?», - спросил Александр Швец.

По его словам, нужно учитывать, что закон обсуждается на фоне недоверия к регулятору.

«Это плохо для отрасли, это плохо для всех, - сказал, резюмируя итоги круглого стола, Александр Швец. - Турфирмы уже год живут в состоянии беды – один на один со своими проблемами, возникшими из-за пандемии. Государство не помогло с отсрочкой исполнения обязательств по договорам, в то время как все зарубежные поставщики такой отсрочкой могут пользоваться. У белорусских турфирм стойкое ощущение, что их «кинули». Нужно понимать, что, если закон окажется неудачным, его авторы рискуют разве что своими должностями, а для туркомпаний это будет банкротство, для многих – крах 30-летнего этапа жизни. Поэтому нужно все взвесить и принять решение, которое будет учитывать баланс интересов и способствовать развитию туристической отрасли».

В итоге было решено проработать законопроект на экспертном уровне, провести трехстороннее совещание в Палате представителей, а также организовать встречу с банками и страховыми компаниями – с целью получить четкое заключение от этих структур, как будут работать предложенные статьи закона в части финансовых гарантий операторов.
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