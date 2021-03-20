В январе-феврале 2021 г в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 231,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,9% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях за этот период произведено продукции сельского хозяйства на сумму 221,4 млн рублей (92,2%).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 33,3 тыс. тонн, молока – 145,4 тыс. тонн, яиц получено 67,7 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,7%, яиц – 91,3%.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 644,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 224 тыс. голов. Численность свиней составила 348 тыс. голов.