|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 8,1%
15:41 22.03.2021
В январе-феврале 2021 г в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 231,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,9% к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях за этот период произведено продукции сельского хозяйства на сумму 221,4 млн рублей (92,2%).
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 33,3 тыс. тонн, молока – 145,4 тыс. тонн, яиц получено 67,7 млн. штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,7%, яиц – 91,3%.
На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 644,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 224 тыс. голов. Численность свиней составила 348 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2021
Курсы в банках
на 22.03.2021
Конвертация в банках
на 22.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте