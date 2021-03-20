В Беларуси запрещены ввоз и обращение молочной и масложировой продукции ЧУП «БЕЛ-МОЛ». Запрет введен по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Брестской областной инспекцией Госстандарта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, испытания масла «Домашнее» топленое «ЗОЛОТОЕ качество» массовой долей жира 99% и масла сливочного высшего сорта с массовой долей жира 82,5% торговой марки «Белорусский Дом Масла», отобранных в одном из торговых объектов Барановичей, показали, что данная продукция так называться не может. В образцах установлено наличие жиров растительного происхождения в жировой фазе, что для масла из коровьего молока не допускается требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

Соответственно, указание в маркировке, что это «масло топленое» и «масло сливочное» вводит потребителей в заблуждение и является нарушением еще одного технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Кроме того, недостоверной оказалась и информация об изготовителе. С таким названием и месторасположением в Молодечно данного субъекта в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нет.

Более того, в маркировке «масла сливочного» приведено обозначение СТБ 1890-2008, который не действует с 1 ноября 2018 г. Этот стандарт заменен на СТБ 1890-2017.

Следует отметить, что продукция «изготовителя» (масло «Домашнее» топленое «ЗОЛОТОЕ качество» торговой марки «Белорусский Дом Масла») попадала под ограничения в части изъятия из продажи в апреле прошлого года, а в отношении поставщика были применены меры административной ответственности.

Вместе с тем отмечаются случаи, когда сразу после применения запретительных мер продукция исчезает, а через некоторый период времени появляется на рынке снова. Продукция с маркировкой, ассоциируемой потребителями с белорусским качеством, но по более низкой цене ввозится небольшими партиями из приграничных районов и реализовывается на рынках или в небольших объектах торговли.

Для пресечения подобной практики Госстандартом принято решение о запрете ввоза и обращения на территории страны не конкретного наименования, как обычно, а всей молочной и масложировой продукции этого «изготовителя». Индивидуальным предпринимателям, которые реализовывали указанную продукцию, необходимо обеспечить ее изъятие из обращения, возврат, вывоз или утилизацию в установленные законодательством сроки.

С целью недопущения обращения продукции ЧУП «БЕЛ-МОЛ» соответствующая информация направлена в Государственный таможенный комитет, министерства по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, областные и Минский городской исполнительные комитеты.

Потребителям при обнаружении продукции ЧУП «БЕЛ-МОЛ» следует сообщить в областные инспекции Госстандарта.

Напоминаем также, что оперативно ознакомиться с товарами, запрещенными к ввозу и обращению на рынке страны, можно на интернет-ресурсе «Опасная продукция» на сайте Госстандарта и портале КАЧЕСТВО.БЕЛ или подписавшись на телеграм-канал «Безопасность и качество» (t.me/gosstandartby).