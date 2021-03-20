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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 983 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


14:25 22.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 марта 2021 года выросло до 311,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 311 тыс. 428 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 302 тыс. 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 726 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 983 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 617 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 226 тыс. 399 тестов.
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