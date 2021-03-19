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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 26 МАРТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
14:00 22.03.2021
Начальник управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета государственного контроля Гомельской области Виталий Ноздрин 26 марта проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросу соблюдения контролирующими и надзорными органами требований законодательства, регулирующего контрольную (надзорную) деятельность.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, задать вопросы можно будет с 11:00 до 12:00 по номерам телефонов в Гомеле: 23-83-83, 23-83-74.
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