В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 849,6 млн рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,3% розничного товарооборота области, составил 741,6 млн рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 33,4 млн рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 451,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-февраля 2020 г.