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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УПАЛ НА 4,5%, ОПТОВЫЙ – НА 4,8%
13:48 22.03.2021
В Витебской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 849,6 млн рублей, или 95,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,3% розничного товарооборота области, составил 741,6 млн рублей, или 96,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 33,4 млн рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 451,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню января-февраля 2020 г.
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