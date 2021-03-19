ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕНОМУ ПЕРЕХОДУ К ИНКЛЮЗИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ» СТАРТУЕТ В БЕЛАРУСИ


13:37 22.03.2021

В Беларуси стартует проект международной технической помощи «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту».

Проект будет реализован в режиме национального исполнения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при поддержке странового офиса ПРООН.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, целью проекта является поддержка развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для «зеленого» перехода Беларуси к инклюзивному и устойчивому росту и укрепление трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией.

Проект направлен на укрепление потенциала и внедрение механизма реализации комплекса мер по развитию и продвижению экотуризма на ООПТ и усиление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.

Реализация проекта будет содействовать достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года, государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».

Донором проекта выступило правительство Российской Федерации через Трастовый фонд «Российская Федерация – Программа развития ООН в целях развития». Общая сумма финансирования 1 200 000 долларов США.

Проект рассчитан на 3 года.

Пилотными ООПТ в рамках данного проекта выступят трансграничные с Российской Федерацией: ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский», ГПУ «ЭКО-РОСЫ» (Республиканский ландшафтный заказник «Красный бор»), ГПУ «Заказник республиканского значения «Освейский».

Как уже сообщалось, проект одобрен постановлением правительства № 141 от 12 марта 2021 года на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2021
валюта курс
EUR 3.0978
USD 2.5971
RUB 3.5066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0978 -0.0104
USD 2.5971 -0.0031
RUB 3.5066 -0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0980
USD 2.5980 2.6040
RUB 3.4850 3.4920
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1920
EUR/RUB 88.5000 88.9800
USD/RUB 74.4000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте