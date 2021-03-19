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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕНОМУ ПЕРЕХОДУ К ИНКЛЮЗИВНОМУ И УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ» СТАРТУЕТ В БЕЛАРУСИ
13:37 22.03.2021
В Беларуси стартует проект международной технической помощи «Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту».
Проект будет реализован в режиме национального исполнения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при поддержке странового офиса ПРООН.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, целью проекта является поддержка развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) для «зеленого» перехода Беларуси к инклюзивному и устойчивому росту и укрепление трансграничного сотрудничества с Российской Федерацией.
Проект направлен на укрепление потенциала и внедрение механизма реализации комплекса мер по развитию и продвижению экотуризма на ООПТ и усиление сотрудничества между частными компаниями, государственными природоохранными учреждениями и местным населением.
Реализация проекта будет содействовать достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Национальной стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года, государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021-2025 годы».
Донором проекта выступило правительство Российской Федерации через Трастовый фонд «Российская Федерация – Программа развития ООН в целях развития». Общая сумма финансирования 1 200 000 долларов США.
Проект рассчитан на 3 года.
Пилотными ООПТ в рамках данного проекта выступят трансграничные с Российской Федерацией: ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры», ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Налибокский», ГПУ «ЭКО-РОСЫ» (Республиканский ландшафтный заказник «Красный бор»), ГПУ «Заказник республиканского значения «Освейский».
Как уже сообщалось, проект одобрен постановлением правительства № 141 от 12 марта 2021 года на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине.
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