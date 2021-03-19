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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ РУХНУЛИ НА 27,6%
13:20 22.03.2021
В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 1,1 млн тонн грузов, или 72,4% к январю-февралю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 217 млн тонно-километров, или 95,6% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовалось 25,2 млн человек, или 86,3% к аналогичному периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 185,9 млн пассажиро-километров, или 79,6% к уровню января-февраля 2020 г.
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