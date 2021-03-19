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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ РАБОТАЮТ НАД ОБЪЕДИНЕНИЕМ ВЕЛОДОРОЖЕК В ЕДИНУЮ СЕТЬ


13:11 22.03.2021

В Минске работают над объединением велодорожек в единую сеть. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, вопрос о развитии велосипедного движения задали минчане председателю Минского горисполкома Владимиру Кухареву во время прямой телефонной линии.

«За последние годы в столице, помимо магистральной велодорожки, созданы полосы для движения велосипедов, в том числе выделенные на тротуарах. Их общая протяженность – около 250 км. Теперь работаем над тем, чтобы соединить их все в единую сеть, при этом учитываем предложения, поступившие от «Минского велосипедного сообщества», - рассказал Владимир Кухарев.

От велосипедистов также поступило предложение делать в городе более пологие пандусы на спусках в переходы, либо дублировать подземные переходы наземными.

Как пояснил глава Минска, при строительстве подземных переходов учитывается ряд факторов, в том числе вопросы безопасности пешеходов. Для того, чтобы делать пандусы более пологими, не всегда хватает места. Кроме того, если на крупных магистралях, где большой поток транспорта, продублировать подземные переходы наземными, это приведет к пробкам.
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