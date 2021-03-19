В январе-феврале 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 2872,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,8% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 94,7%, в обрабатывающей промышленности – 105,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,7%.