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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ АВТОКРАН НА БАЗЕ ШАССИ МЗКТ ВЫПУСТИЛ РОССИЙСКИЙ ЗАВОД


12:53 22.03.2021

В марте 2021 года Галичский автокрановый завод (Россия) представил новый автокран КС-75721-2 ГАЛИЧАНИН грузоподъемностью 70 тонн с длиной стрелы 42,0 м на новых рестайлинговых шасси МЗКТ-750003 с колесной формулой 8×4.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме Беларуси, крановое шасси практически завершает приведение экстерьера линейки крановых шасси Минского завода колесных тягачей к единому фирменному узнаваемому стилю VOLAT, а также удовлетворяют всем требованиям по экологии.

Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ-653 (420 л.с.) экологического класса Евро-5 и механической девятиступенчатой коробкой передач FAST GEAR. Для удобства монтирования крановой установки его кабина максимально опущена вниз и возвышается над землей всего на 2850 мм, при этом высота рамы – 980 мм. В комплектацию входят автономный отопитель, предпусковой подогреватель, тахограф, кондиционер.

Грузоподъемность шасси составляет 33 тонны, а его полная масса – 45,4 тонны.

Автокран оборудован передовыми системами управления и безопасности. Hydac & Hirshmann, которая позволяет совмещать крановые операции, безопасно и быстро работать с различными по массе грузами. Кабина оператора оснащена механизмом подъема, кресло оператора оборудовано джойстиками и роллерами для управления, оптимальный климат в кабине создается с помощью отопителя и кондиционера.
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