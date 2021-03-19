ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА СОКРАТИЛСЯ НА 0,5%

12:20 22.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 2231,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,5% меньше к уровню января-февраля 2020 г.