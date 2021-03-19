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ЭКОНОМИКА РБ


ММЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ


11:51 22.03.2021

ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» (ММЗ) представило новые шестицилиндровые двигатели, занимающие значительное место среди инновационных разработок предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба ММЗ, в связи с введением в ближайшее время в странах Таможенного Союза норм Stage 3A, конструкторы Минского моторного завода предложили двигатель Д-260.1S3А-909, предназначенный для установки на трактор «Беларус-1523». Рабочий объем мотора – 7,12 л, мощность 156 л. с. при частоте вращения коленча­того вала 2,1 тыс об/мин. Двигатель оснащен системами турбонаддува, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, топливной аппаратурой Common Rail.

Впервые для Минского моторного завода применена рециркуляция отрабо­тавших газов по высокому контуру, что приводит к повышению надежности мотора. Сейчас опытный образец Д-260.1S3А-909 находится на МТЗ и готовится проходить эксплуата­ционные испытания в составе трак­тора.

Кроме того, подготовлена еще одна новинка – двигатель Д-262.4S2-200 рабочим объемом 7,98 л, мощностью 355 л. с. при частоте вращения 2100 об/мин. Сегод­ня это самый мощный в линейке ММЗ двигатель. Он предназначен для энергонасыщенного трактора «Беларус-3522». Увеличение мощности достигнуто за счет подбора турбины и оптимальных параметров. Для повышения надежности внедрен ременной привод пневмокомпрессора. К настоящему моменту собрано два опытных образца мотора.

Заявки на новые разработки поступали и от других белорусских потребителей. Партнерами сделан заказ на двигатели для современной техники лесопромышленного комплекса и в качестве базового был выбран мотор Д-260.4S2. Раньше он комплектовался механической топливной системой. Теперь же разработано его исполнение с электронной топливной аппаратурой Common Rail, так как двигатель должен соответствовать уровню машин, оснащенных кабиной с широким функционалом, множе­ством электронных систем.

В прошлом году предприятию-партнеру была отгружена партия моторов Д-260.4S2-913 для оснащения техники. Вскоре пред­стоит проведение ее сертификации с двигателями ММЗ.

В качестве альтернативы зарубежным двигателям, планируются применение минского мотора на комбайне КЗС-10К. Под специальные технические требования заказчика, специалисты ММЗ разработали исполнение двигателя Д-262.1S2-201. В сезон уборочной комбайн с новым двигателем будет проходить испытания в работе на полях.
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