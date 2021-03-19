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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УПАЛО НА 1,9%


11:44 22.03.2021

В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 215,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 39,4 тыс. тонн, молока – 111,3 тыс. тонн, яиц получено 71,2 млн. штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,1% молока, 89,8% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 528,3 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 189,3 тыс. голов. Численность свиней составила 426,1 тыс. голов.
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