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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛОСЬ БОЛЕЕ 800 НОВЫХ ВАКАНСИЙ ДЛЯ МАСТЕРОВ ЛЕСА


11:13 22.03.2021

За 2020 год в лесной отрасли Беларуси открылось более 800 новых вакансий для мастеров леса, 100 дополнительных рабочих мест для инженеров по лесопользованию. Об этом заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко на встрече со студентами Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

По его словам, потребность в квалифицированных кадрах со стороны нанимателей будет только расти.

«Сегодня каждый лесхоз сам должен позаботиться о том, чтобы обеспечить себя кадрами. Только местные люди могут вернуться и продолжить там работать. Поэтому мы видим смысл в увеличении количества направлений для целевой подготовки студентов, - подчеркнул Валентин Шатравко. - Я сам учился по направлению от Логойского лесхоза. Лесхоз платил мне стипендию - и после обучения я туда вернулся».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в завершении встречи руководство Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины выступило с инициативой увеличить количество бюджетных мест для будущих специалистов лесного хозяйства, а также проработать возможность целевой подготовки студентов с территорий, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС.
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