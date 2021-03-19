За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4%, рентабельность продаж – 3,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 3992,8 млн рублей, в том числе просроченная – 588,5 млн рублей, или 14,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 5682,3 млн рублей, в том числе просроченная – 731,1 млн рублей, или 12,9% от общего объема кредиторской задолженности.