25 марта Белорусская железная дорога (БЖД) проведет «Единый день пассажира» в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в течение трех часов на вопросы пассажиров ответят руководители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги. Задать свои вопросы можно будет с 11:00 до 14:00 по номеру телефону 151 Контакт-центра БелЖД.

Накануне мероприятия с 23 по 25 марта адресовать вопросы специалистам БЖД можно будет по телефону 151, а также через электронную почту , мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook.

При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы на них будут опубликованы на сайте БЖД.