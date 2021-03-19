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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПРОВЕДЕТ 25 МАРТА «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАССАЖИРА» В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
10:59 22.03.2021
25 марта Белорусская железная дорога (БЖД) проведет «Единый день пассажира» в онлайн-формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в течение трех часов на вопросы пассажиров ответят руководители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги. Задать свои вопросы можно будет с 11:00 до 14:00 по номеру телефону 151 Контакт-центра БелЖД.
Накануне мероприятия с 23 по 25 марта адресовать вопросы специалистам БЖД можно будет по телефону 151, а также через электронную почту , мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook.
При этом необходимо указать, что вопрос задан в рамках «Единого дня пассажира». Ответы на них будут опубликованы на сайте БЖД.
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