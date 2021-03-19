ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОСТАЕТСЯ СЛАБОЙ, А ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС СОКРАЩАЕТСЯ - ЕАБР


10:51 22.03.2021

В Беларуси инвестиционная активность остается слабой, а потребительский спрос сокращается. Об этом говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

По расчетам ЕАБР, годовой рост ВВП Беларуси в феврале замедлился до 0,2-0,3% с 1,3% в январе. За два месяца этого года показатель увеличился на 0,8% год к году.

Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы.

Рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи сохраняется на пониженном относительно последних лет уровне — 2,9% год к году в январе-феврале.

ЕАБР ожидает сохранения низкой экономической активности в течение 2021 г. в условиях повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2021
валюта курс
EUR 3.0978
USD 2.5971
RUB 3.5066
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0978 -0.0104
USD 2.5971 -0.0031
RUB 3.5066 -0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0990
USD 2.6050 2.6080
RUB 3.4900 3.4920
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1910
EUR/RUB 88.6500 88.9800
USD/RUB 74.6000 74.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте