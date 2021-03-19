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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОСТАЕТСЯ СЛАБОЙ, А ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС СОКРАЩАЕТСЯ - ЕАБР
10:51 22.03.2021
В Беларуси инвестиционная активность остается слабой, а потребительский спрос сокращается. Об этом говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.
По расчетам ЕАБР, годовой рост ВВП Беларуси в феврале замедлился до 0,2-0,3% с 1,3% в январе. За два месяца этого года показатель увеличился на 0,8% год к году.
Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы.
Рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи сохраняется на пониженном относительно последних лет уровне — 2,9% год к году в январе-феврале.
ЕАБР ожидает сохранения низкой экономической активности в течение 2021 г. в условиях повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений.
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