В Беларуси инвестиционная активность остается слабой, а потребительский спрос сокращается. Об этом говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

По расчетам ЕАБР, годовой рост ВВП Беларуси в феврале замедлился до 0,2-0,3% с 1,3% в январе. За два месяца этого года показатель увеличился на 0,8% год к году.

Рост экономики поддержали эффекты низкой базы в нефтепереработке и выпуске калийных удобрений, а также увеличение тепло- и электрогенерации в условиях холодной зимы.

Рост валовой добавленной стоимости сектора информации и связи сохраняется на пониженном относительно последних лет уровне — 2,9% год к году в январе-феврале.

ЕАБР ожидает сохранения низкой экономической активности в течение 2021 г. в условиях повышенной неопределенности и ухудшения экономических настроений.