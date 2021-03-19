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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВВОЗА ПОД ВИДОМ ЗАПЧАСТЕЙ ДВУХ МОТОЦИКЛОВ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ СТОИМОСТЬЮ 10 ТЫС. ЕВРО
10:48 22.03.2021
Попытка незаконного перемещения на территорию ЕАЭС двух мотоциклов под видом запасных частей, а также кузова легкового авто по заниженной в пять раз стоимости предотвращена гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Каменный Лог».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, грузовик следовал из Эстонии на территорию Евразийского экономического союза. Водитель грузовика, гражданин Литвы, представил таможенникам товаросопроводительные документы на различные запчасти к легковым автомобилям, мотоцикл, рамы мотоцикла, кузов легкового автомобиля.
При досмотре установлено, что вместо двух рам мотоцикла стоимостью 30 евро каждая в грузовом отсеке находятся два бывших в употреблении мотоцикла в разобранном виде общей стоимостью 10 тыс. евро. В пять раз была занижена и стоимость перемещаемого кузова легкового авто.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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