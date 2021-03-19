Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 102,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 102,3% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 102,8%, потребительские товары – 101,2% и 101,6% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 102,5%, с декабрем 2020 г. – 106,5%, в том числе в растениеводстве – 105,6% и 108,6% соответственно, животноводстве – 101,7% и 105,9% соответственно.