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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ СОЗДАВАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ЛЕСОВ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ РАСТИ


09:36 22.03.2021

Доля создаваемых с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой лесов в Беларуси будет расти. Об этом заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко на встрече со студентами Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

По его словам, ежегодно с использованием такого технологичного материала лесхозы будут закладывать до 5 тыс. га новых лесных культур.

«Использование ЗКС позволит создавать лесные культуры даже в период вегетации. Такой эксперимент в прошлом году состоялся в Ивацевичском лесхозе, когда в июне здесь провели лесовосстановление, и результат нас порадовал», – поделился Валентин Шатравко, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.

Тема лесовосстановления особенно актуальна для Гомельской области, которая в наибольшей степени столкнулась с усыханием хвойных насаждений. Проделанная на протяжении последних лет работа оказалась успешной: объемы усыхания заметно сокращаются и, как прогнозируют специалисты, в нынешнем году эта тенденция также сохранится.

Валентин Шатравко отметил, что сокращению объемов способствовала в том числе своевременная очистка лесосек и внедрение новых технологий.
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