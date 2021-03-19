Доля создаваемых с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой лесов в Беларуси будет расти. Об этом заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко на встрече со студентами Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины.

По его словам, ежегодно с использованием такого технологичного материала лесхозы будут закладывать до 5 тыс. га новых лесных культур.

«Использование ЗКС позволит создавать лесные культуры даже в период вегетации. Такой эксперимент в прошлом году состоялся в Ивацевичском лесхозе, когда в июне здесь провели лесовосстановление, и результат нас порадовал», – поделился Валентин Шатравко, которого цитирует пресс-служба Минлесхоза.

Тема лесовосстановления особенно актуальна для Гомельской области, которая в наибольшей степени столкнулась с усыханием хвойных насаждений. Проделанная на протяжении последних лет работа оказалась успешной: объемы усыхания заметно сокращаются и, как прогнозируют специалисты, в нынешнем году эта тенденция также сохранится.

Валентин Шатравко отметил, что сокращению объемов способствовала в том числе своевременная очистка лесосек и внедрение новых технологий.