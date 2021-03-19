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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 7,2 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


09:25 22.03.2021

В январе-феврале 2021 г. организациями всех форм собственности построено 7,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет Беларуси, введено в эксплуатацию 692,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 286,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 201,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 222,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,2% от общего ввода по республике.
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