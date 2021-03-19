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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 4,1%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 4,3%
18:14 19.03.2021
В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 года составил 1021,6 млн рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 года составил 902,9 млн рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 года составил 38,4 млн рублей, или 82,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-феврале 2021 года оптовый товарооборот составил 692,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2020 года.
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