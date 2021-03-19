В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2021 года составил 1021,6 млн рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2021 года составил 902,9 млн рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 года составил 38,4 млн рублей, или 82,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-феврале 2021 года оптовый товарооборот составил 692,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2020 года.